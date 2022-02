Sasa Lukic negli ultimi è sempre stato tra i migliori in campo del Torino, contro il Cagliari invece il numero 10 granata non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli. Anzi, la sua prestazione è stata insufficiente.



Una sua disattenzione ha favorito il gol di Bellanova che ha permesso al Cagliari di passare in vantaggio nel primo tempo. Nei secondi 45 minuti la prestazione di Lukic non è certo migliorata, né in fase di possesso palla, né in quella di non possesso.