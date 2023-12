Pietro Pellegri non ha digerito facilmente la sostituzione di ieri contro la Fiorentina. L'attaccante, infatti, al momento della sostituzione con Antonio Sanabria al minuto 62 della partita, non ha nascosto la propria delusione e rabbia per essere stato richiamato in panchina.



Nessun gesto eclatante ma un po' di stizza che ha comunque fatto piacere al tecnico Ivan Juric. "Vuol dire che ha voglia di essere dentro alla squadra", ha sottolineato il tecnico del Torino a fine partita commentando l'arrabbiatura dell'attaccante.