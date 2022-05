Pietro Pellegri torna in Nazionale Under 21: l'attaccante del Torino è stato convocato dal ct Nicolato per i prossimi impegni degli Azzurrini nel mese di giugno.



Tra i convocati non c'è invece Samuele Ricci che, così come Tommaso Pobega, è stato aggregato dal ct Roberto Mancini al gruppo di Azzurri impegnati prima contro l'Argentina, poi in Nations League