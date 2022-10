Pietro Pellegri, attaccante del Torino, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia sul Cittadella:



"Siamo entrati in campo tosti, come vuole il Mister, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato. Era importante, dopo un momento difficile. Juric sta lavorando sulla nostra testa. Quando non sono al mille per mille non sono in campo ed è giusto, ma lavoro per avere quella continuità di cui ho bisogno e stasera si è visto. A volte la palla fatica ad entrare, ma noi miglioreremo, si tratta solo di sfortuna. Dove possiamo arrivare? Non voglio sbilanciarmi".