Quella contro l'Empoli di domani sarà una partita molto importante per Pietro Pellegri: l'attaccante, infatti, dovrebbe essere schierato in campo dal primo minuto da Ivan Juric.



Pellegri è arrivato in estate dal Monaco con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. In questo finale di campionato dovrà riuscire a convincere il Torino a riscattarlo dal club francese: la fiducia di Ivan Juric l'ha già conquistata, ora deve conquistare anche quella di Davide Vagnati.