Pietro Pellegri è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino contro il Milan. L'attaccante non ha segnato ma è stato autore di un'ottima prestazione e ha messo in difficoltà in più occasioni la difesa avversaria.



Per Pellegri è stata una sorta di rivincita con la squadra rossonera: un anno fa vestiva proprio la maglia del Milan, poi a gennaio è stato lasciato partire. Ora sta trovando spazio e continuità al Torino.