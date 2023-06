Alla vigilia di Italia-Novergia Under 21, ultima partita del girone eliminatorio dell'Europeo di categoria, Pietro Pellegri ha parlato in conferenza stampa ripercorrendo brevemente la propria carriera:



"Ci sono lati positivi e negativi nell’aver debuttato così giovane. Si hanno soddisfazione molto presto, ma di contro ti ritrovi catapultato in un mondo in cui a 15-16 è difficile ritrovarsi. In questi anni sono cresciuto tanto a livello emotivo e di testa, i problemi che ho avuto fanno parte della mia carriera e mi hanno aiutato a crescere come uomo e come calciatore".