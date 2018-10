Buone notizie per Walter Mazzarri dalla Primavera: Cristian Ansaldi, che ieri è stato prestato al tecnico della principale formazione giovanile, Federico Coppitelli, per la partita di campionato contro l'Empoli, è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, dimostrando di essere vicino al pieno recupero.



Il terzino argentino è stato autore di una buona partita, contribuendo al successo per 3-0 del Torino. I novanta minuti giocati contro l'Empoli dimostrano che il suo ritorno in campo in serie A è sempre più vicini.