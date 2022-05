Sarà Andrea Belotti il terminale offensivo dell'Italia nella partita di domani contro l'Argentina: un premio per il Gallo che è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Italia agli Europei.



Per il capitano del Torino la Finalissima tra Italia e Argentina sarà un'occasione per mettersi in mostra prima di prendere una decisione definitiva riguardo al proprio futuro: ricordiamo che l'attaccante è in scadenza di contratto e non ha ancora deciso se rinnovare il proprio contratto con la società granata.