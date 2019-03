Come ogni estate, anche nella prossima Andrea Belotti sarà uno dei giocatori del Torino più corteggiati. Tra le pretendenti al centravanti c'è la Roma che, nel caso Edin Dzeko dovesse essere ceduto, potrebbe puntare proprio sul Gallo.



Il presidente granata Urbano Cairo, però, vorrebbe trattenere il suo numero 9 e, per questo motivo, sta pensando di offrire un nuovo contratto a Belotti. Se la squadra di Walter Mazzarri dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Europa League, rinnovare il contratto del centravanti, che al momento è legato al Torino fino al 30 giugno del 2021, potrebbe essere più semplice.