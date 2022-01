Sembra sempre più improbabile che Andrea Belotti possa rinnovare il proprio contratto con il Torino ma è altrettanto improbabile che la sua prossima squadra sia il Toronto.



Il Gallo non è mai stato convinto dalla destinazione canadese ma neppure il Toronto sembra essere convinto di Belotti. ​"In effetti abbiamo pensato a due-tre profili diversi ma di Belotti non si è mai parlato, non è un argomento attuale. La cosa più importante ora era Insigne, poi il mercato a Toronto chiude ad aprile, bisognerà vedere anche gli esuberi e i mancati rinnovo" ha spiegato ai microfoni di Rai Sport Andrea D'Amico, l'intermediario della trattativa che ha portato Lorenzo Insieme a firmare con il club canadese.