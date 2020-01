Tra i giocatori che il Torino ha provato a prendere in questo ultimo giorno di calciomercato, c'è anche il terzino Maxime Busi di proprietà del Charleroi. Le due società non sono però riuscite a trovare un accordo e il giocatore è rimasto in forza alla formazione belga.



Di Busi il direttore sportivo Massimo Bava tornerà però a parlarne con lo Charleroi la prossima estate: il giocatore continua infatti a essere seguito con grande interesse dalla società granata.