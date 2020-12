Tra i calciatori del Torino il cui contratto scadrà a fine stagione ci sono anche Antonio Rosati e Samir Ujkani, rispettivamente terzo e quarto portiere della squadra di Marco Giampaolo. Per entrambi gli estremi difensori il rinnovo sembra al momento improbabile, anche se tutti gli eventuali discorsi verranno rimandati a fine stagione.



Rosati e Ujkani sono infatti considerati due giocatori importanti anche dentro lo spogliatoio e, per questo motivo, c'è anche la possibilità che uno dei due venga confermato come terzo portiere.