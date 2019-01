Il futuro di Simone Edera è sempre più lontano da Torino, una prova di ciò è arrivata dalla partita contro la Fiorentina di Coppa Italia: l'attaccante è rimasto in panchina per tutti e novanta minuti e Walter Mazzarri non lo ha mandato in campo neanche nel finale, dopo il primo gol di Federico Chiesa. Al suo posto il tecnico ha preferito far giocare gli ultimi minuti a Alejandro Berenguer.



Edera è corteggiato da diverse società di serie A: il Parma, il Chievo Verona, l'Udinese e il Frosinone sono sulle sue tracce e hanno già avviato le trattative per aver il calciatore in prestito.