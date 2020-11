Lunedì la Sampdoria e sabato la Juventus: in soli cinque giorni il Torino avrà di fronte due partite importanti che potrebbero diventare anche fondamentali per il futuro di Marco Giampaolo.



La panchina del tecnico granata, dopo questo inizio di campionato deludente con la squadra che al momento è in piena zona retrocessione, non è certo salda: Urbano Cairo vuole dare tempo al suo allenatore ma non potrà sbagliare le prossime partite a cominciare da quella di lunedì contro la Sampdoria.