Marco Giampaolo sarà costretto a saltare la partita contro la sua ex squadra, la Sampdoria: il tampone a cui si è sottoposto l'allenatore del Torino, da circa due settimane contagiato dal Covid, è risultato ancora positivo, anche se le sue condizioni di salute sono buone.



Domani pomeriggio (il calcio d'inizio della partita è alle ore 18) sarà quindi ancora una volta il vice di Giampaolo, Francesco Conti, a sedersi in panchina e a sostituire il tecnico, così come è già avvenuto nelle gare contro l'Inter e la Virtus Entella.