L'obiettivo numero uno del Torino per la prossima sessione di mercato è Dennis Praet. Il centrocampista belga era stato a lungo corteggiato anche in estate dalla società granata ma alla fine non è stato trovato un accordo per il suo arrivo.



Il dt Davide Vagnati ha mantenuto vivi i contatti con i dirigenti del Leicester e anche con l'entourage del giocatore ma la trattativa non è ancora arrivata a un punto di svolta: manca infatti l'accordo tra Torino e Leicester. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri tra le parti.