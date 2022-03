Forse non dalla partita di sabato contro la Salernitana, ma in questo finale di stagione Vanja Milinkovic-Savic potrebbe tornare a difendere la porta del Torino. In difesa invece potremmo vedere sempre più spesso impiegato dal primo minuto Armando Izzo.



Le ultime nove partite di campionato che il Torino deve affrontare possono infatti essere una vetrina importante di mercato per i due giocatori, che a fine stagione il dt Davide Vagnati cercherà di vendere.