La trattativa tra il Torino e il Cagliari per il passaggio di Joao Pedro in granata si è al momento arenata. Il motivo non è di natura economica ma è legato alla posizione in classifica della formazione allenata di Moreno Longo: perché la trattativa proceda è infatti necessario che il Toro raggiunga al più presto la salvezza.



La permanenza in serie A è del Torino è la condizione necessaria perché Joao Pedro accetti la proposta di Urbano Cairo e si possa trasferire sotto la Mole. Se la squadra dovesse retrocedere in B l'operazione si eclisserebbe definitivamente.