Quello di allenare Juan Jesus al Torino per Walter Mazzarri sembra destinato a rimanere un desiderio. Per il presidente Urbano Cairo portare il difensore brasiliano all'ombra della Mole non sarà affatto semplice.



A complicare la pista Juan Jesus sono i rapporti tesi tra lo stesso Cairo e Gianluca Petrachi, ufficialmente ancora il direttore sportivo del Torino ma di fatto già un dirigente giallorosso. Proprio la frizione che si è creata nelle ultime settimane tra i due potrebbe complicare ogni possibile operazione di mercato tra le due società.