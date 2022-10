Nella partita di domani contro il Napoli, difficilmente nel Torino vedremo in campo Karamoh. L'attaccante francese, infatti, non ha ancora raggiunta una condizione fisica che gli consenta di essere protagonista in campo, nonostante i progressi fatti.



"Karamoh comincia a stare meglio, settimana scorsa l’ho visto anche scattare ai suoi ritmi. Ma secondo me non è ancora pronto per giocare" ha spiegato Ivan Juric alla vigilia della partita contro il Napoli.