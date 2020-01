Per rinforzare il centrocampo della squadra di Walter Mazzarri, il direttore sportivo del Torino, Massimo Bava, ha avviato con la Spal una trattativa per Jasmin Kurtic, giocatore che ha già indossato la maglia granata nella stagione 2013/2014. Per riuscire a portare sotto la Mole il giocatore, il dirigente granata dovrà però battere la concorrenza di altre due società.



Kurtic è infatti anche nel mirino di Parma e Genoa, club che hanno già avviato le rispettive trattative con la Spal.