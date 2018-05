A prescindere da quel che ne sarà del futuro di Andrea Belotti, al Torino nella prossima estate arriverà almeno un nuovo attaccante: i dirigenti granata sono alla ricerca di una grande nome, per questo hanno sondato il terreno per Mario Balotelli e Patrick Cutrone, ma, nel caso in cui il Gallo dovesse restare, il Toro potrebbe puntare su un profilo più low cost.



Per questo motivo le piste che portano a Ilija Nestorovski del Palermo e ad Alfredo Donnarumma dell'Empoli non sono ancora state abbandonate. Entrambi gli attaccati sono reduci da un ottimo campionato in serie B (per il macedone la stagione non è ancora finita visto che i rosanero sono impegnati nei playoff) e i loro nomi sono ancora scritti nella lista dei desideri del ds Gianluca Petrachi.