Per la partita contro la Fiorentina di sabato sera, Ivan Juric ha previsto alcuni cambiamenti rispetto alla formazione del Torino che ha giocato contro l'Udinese. Le novità saranno sulle fasce, dove Valentino Lazaro e Brandon Soppy torneranno ad accomodarsi in panchina.



Al loro posto giocheranno Raoul Bellanova a desta (era assente per squalifica contro l'Udinese) e Mergim Vojvoda sulla corsia opposta.