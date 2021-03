La Polonia è scesa in campo ieri contro l'Ungheria nelle qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar: né in campo, né in panchina era però presente Karol Linetty. Il centrocampista del Torino, infatti, dopo aver perso il posto da titolare nella squadra granata ha perso anche la Nazionale.



Linetty non è stato convocato per queste tre partite di qualificazioni al Mondiale. La sua avventura al Torino potrebbe terminare a fine stagione: dopo la pessima stagione di cui è stato protagonista è infatti probabile che venga ceduto.