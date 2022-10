Le strade del Torino e di Sasa Lukic sembrano essere destinate a separarsi a fine stagione: dopo il caso scoppiato la scorsa estate, infatti, le possibilità che il centrocampista possa rimanere in granata stanno diminuendo sempre più.



Il dt Davide Vagnati ha da tempo iniziato a intavolare le trattative per un rinnovo del contratto (con aumento dell'ingaggio) con l'agente del numero 10 ma l'accordo è ancora molto distante e se non si arriverà a una firma entro fine stagione, la prossima estate Lukic finirà sul mercato.