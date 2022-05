Un anno fa, di questi tempo, Davide Vagnati scommetteva su Vanja Milinkovic-Savic come portiere titolare del Torino. Scommessa persa. L'estremo difensore serbo, che in precedenza mai aveva convinto, dopo una buon inizio di campionato si è perso e ha iniziato a commettere errori in serie che lo hanno portato a perdere il posto da titolare.



Vagnati cercherà ora di cedere Milinkovic-Savic: in Italia al momento non ha mercato e per questo si cerca una squadra all'estero.