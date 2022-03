Tra i giocatori del Torino attualmente impegnati con la propria nazionale c'è anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare nella squadra granata ma è stato ugualmente convocato dal ct della Serbia.



Proprio gli impegni con la Nazionale della Serbia sono un'occasione per il portiere per mettersi in mostra, anche perché il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.