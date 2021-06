Nelle ultime ore si sono registrati alcuni contatti tra il Torino e l'entourage di Antonio Mirante: il portiere non ha rinnovato il proprio contratto con la Roma e sarà disponibile a parametro zero ma la società granata non ha nessuna fretta di chiudere la trattativa.



Questo perché Mirante non sarebbe il titolare del Torino, ma casomai il portiere di riserva: la società granata schiaccerà il pedale dell'acceleratore solamente nel caso in cui Ivan Juric dovesse decidere di puntare su Vanja Milinkovic-Savic come portiere titolare.