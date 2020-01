Vittorio Parigini è sempre più vicino all'addio al Torino, come dimostra anche la cena d'addio fatta ieri in un ristorante nel centro del capoluogo piemontese. Sulle storie del proprio profilo Instagram l'attaccante ha postato le foto di un dono ricevuto da alcuni compagni di squadra - tra cui Daniele Baselli, Armando Izzo e Simone Verdi - e in particolare di un biglietto con scritto: "​Gennaio 2020, in bocca al lupo Vitto! Potrai sempre contare su di noi".



Il messaggio d'auguri è per le nuova avventura calcistica che Parigini sta per iniziare: l'attaccante classe 1996 è infatti ormai a un passo dal Genoa. La formula dell'operazione è quella del trasferimento a titolo definitivo, considerato anche che il calciatore è in scadenza di contratto con il Torino.



In questa stagione Parigini non è mai sceso in campo con la maglia granata e, per scelta tecnica, è stato anche spesso escluso dalla lista dei convocati da parte del tecnico Walter Mazzarri: il suo addio al Toro è dunque inevitabile.