Prima l'infortunio di Cristian Ansaldi, patito durante il primo tempo di Inter-Torino, poi quello occorso domenica sera a Ola Aina in Torino-Spal. Sulle corsie laterali Walter Mazzarri deve fare già i conti con la coperta corta perché, in attesa che gli esami definiscano meglio i tempi di recupero del nigeriano, al momento ha i soli Lorenzo De Silvestri e Alejandro Berenguer a disposizione.



La prossima settimana il tecnico ritroverà però anche Vittorio Parigini, ora impegnato con la nazionale Under 21, che nel precampionato è stato provato, con esiti positivi, proprio nel ruolo di esterno sinistro. E se l'infortunio di Aina dovesse rivelarsi più grave del previsto, proprio Parigini potrebbe trovare spazio nelle prossime giornate.