Samuele Ricci è stato uno degli acquisti del Torino nel mercato di gennaio: arrivato dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (legate a un numero esiguo di presenze), il centrocampista nelle ultime settimane ha trovato sempre più spazio all'interno della squadra di Ivan Juric.



Domani, per la prima volta, Ricci tornerà a Empoli da ex, anche se difficilmente sarà in campo dal primo minuto: molto più probabile che possa entrare a partita in corso.