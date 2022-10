Nelle ultime settimane Wilfried Singo è sceso nelle gerarchie di Ivan Juric a causa di un inizio di stagione non particolarmente brillante. L'infortunio di Ola Aina potrebbe però dargli nuove occasioni per mettersi in mostra in queste ultime partite prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



Singo dovrà contendersi il posto da titolare sulla fascia destra del Torino con Mergim Vojvoda, mentre l'impiego di Valentino Lazaro anche nelle prossime partite sembra essere certo.