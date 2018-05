Salvatore Sirigu è uno dei giocatori del Torino che più si è messo in luce in questa stagione. Il portiere, dopo due stagioni al di sotto delle aspettative (la prima con il Paris Saint Germain e la seconda divisa a metà tra Siviglia e Osasuna), nell'ultimo campionato si è rilanciato tanto che ora è tornato anche a vestire la maglia della Nazionale. Le ottime prestazioni del portiere non sono passate inosservate neanche agli occhi dei dirigenti del Napoli e dell'Inter, quest'ultimi, però, sembrano ora avere altri piani per la porta nerazzurra.



Dopo aver richiesto informazioni nelle scorse settimane per Sirigu, l'Inter si è ora allontanata dall'estremo difensore granata. Il Torino nel frattempo sta trattando con gli agenti del portiere il rinnovo del contratto che scadrà nel 2019.