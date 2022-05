Per rinforzare la trequarti campo il Torino ha messo nel mirino il fantasista classe 1999 israeliano Manor Solomon. La società granata non è però l'unico a essere interessata al giocatore dello Shakhtar Donetsk: sulle sue tracce c'è anche il Fulham.



Solomon è affascinato dalla possibilità di giocare in Premier League ma il Torino sta provando a battere sul tempo gli inglesi e per questo motivo il dt Davide Vagnati sta provando ad accelerare la trattativa.