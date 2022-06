Gabriel Strefezza è uno degli obiettivi di mercato del Torino la trattativa con il Lecce è però al momento congelata. I primi contatti tra i due club ci sono già stati ma al momento la società pugliese, neopromossa in serie A, non vuole approfondire i discorsi per la cessione del brasiliano.



L'idea del Lecce è quella di trattenere Strefezza ma le due società torneranno ad aggiornarsi nelle prossime settimane.