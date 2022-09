Tra i giocatori che fanno ancora parte della rosa del Torino c'è anche Simone Edera. L'ex Primavera è però da tempo fuori dal progetto di Ivan Juric, tanto da essere stato escluso da tutte le convocazioni: in estate il dt Davide Vagnati ha provato a cederlo ma non è riuscito a trovare una sistemazione per lui, ci riproverà a gennaio.



Ricordiamo che Edera è in scadenza di contratto e se non dovesse trovare una squadra nel mercato invernale, a fine anno lascerà comunque il Torino a parametro zero.