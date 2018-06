Matias Vargas, già seguito dal Torino, ha una nuova estimatrice in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul centrocampista del Velez Sarsfield ci sarebbe adesso anche la Fiorentina. Per il Torino perciò la corsa al classe '97 si fa più dura, con il costo del cartellino che da 14 milioni di euro, in caso di rinnovo, potrebbe raggiungere quota 24 milioni, la cifra della clausola rescissoria.