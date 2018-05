Come riportato ormai da diversi giorni, Lucas Verissimo è l'obiettivo numero uno del Torino per la difesa del prossimo anno. Il ventiduenne centrale brasiliano di proprietà del Santos ha pienamente convinto i dirigenti granata, tanto che il direttore sportivo Gianluca Petrachi si è mosso in prima persona recandosi in Brasile per cercare di accelerare la trattativa.



La distanza tra domanda e offerta non è ampia: il Santos dall'eventuale cessione di Verissimo vorrebbe incassare almeno 8 milioni di euro, il Torino per il momento è arrivato ad offrirne 6. Appena due milioni la differenza tra quanto richiesto dai brasiliani e quanto proposto dai granata.