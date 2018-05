Il 30 giugno terminerà ufficialmente il prestito di Vittorio Parigini al Benevento. L'attaccante della Nazionale Under 21 tornerà poi al Torino, squadra nella quale è cresciuto calcisticamente ma potrebbe non restare a lungo in granata.



L'allenatore del Torino Walter Mazzarri valuterà Parigini nel ritiro precampionato, se l'attaccante non dovesse però riuscire a convincere l'allenatore granata il suo addio al club di Urbano Cairo questa volta potrebbe essere definitivo e le offerte al giocatore di certo non mancano. Parigini è infatti nel mirino di tre club di serie A: la Fiorentina, il Bologna e il Sassuolo.