Oltre a quella per Bruno Peres c'è anche un'altra telenovela che sta caratterizzando il calciomercato del Torino in questo mese di giugno: quella per il difensore centrale del Santos Lucas Verissimo.



Già da diverse settimane la società granata ha ricevuto il sì del difensore, che ha messo proprio il Torino in cima alla lista delle preferenza come squadra del suo futuro rifiutando anche la proposta giuntagli dall'Olympique Lione. A bloccare la trattativa è però il fatto che l'offerta dei francesi è ritenuta dal Santos migliore rispetto a quella dei granata, inoltre la società brasiliana è ora alle prese con il cambio di direttore sportivo.