Intervenuto a Sportitalia, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha smentito le voci sul passaggio di Andrea Belotti al Napoli: "Non posso che smentire questa notizia, è assolutamente fasulla. Con Cristiano Giuntoli ho un ottimo rapporto e non lo sento dai tempi in cui mi ha chiesto Sirigu. Se fosse stato interessato a Belotti una chiamata me l'avrebbe fatta. Belotti è felice a Torino? E' il capitano, è partito in forma smagliante. Ha tutto per far bene poi, si è spostato Cristiano Ronaldo e può succedere a tutti di ricevere offerte importanti. Quando un giocatore è scontento si allena male e gioca male, il nostro pre-campionato ha dimostrato che invece lui è l'Andrea dello scorso anno. Zaza? Ha lo spirito per essere l'attaccante del Toro, ha la ghigna giusta. Con o in alternativa a Belotti? Possono giocare insieme".