In vista della prossima stagione il Torino è alla ricerca di una seconda punta di qualità: l'obiettivo principale è il cagliaritano Joao Pedro, ma il dt granata Davide Vagnati sta seguendo anche Diego Perotti della Roma.



La trattativa per l'argentino potrà essere avviata però solamente nel caso in cui Gianluca Petrachi dovesse lasciare la società capitolina: il presidente Urbano Cairo non vuole infatti intavolare trattativa con il suo ex direttore sportivo. L'addio turbolento della scorsa stagione ha infatti incrinato i rapporti tra i due.