Tra i giocatori che il Torino sta valutando in vista della prossima stagione c'è anche Nicolas Viola, centrocampista del Benevento ma che è in scadenza di contratto e che potrebbe quindi arrivare a parametro zero.



Al momento non si registra nessun trattativa tra la società granata e il calciatore, ma solamente qualche sondaggio da parte del dt Davide Vagnati che è alla ricerca di giocatori di qualità da affidare a Ivan Juric.