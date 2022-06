Con Tommaso Pobega tornato al Milan, il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, si è ora messo alla ricerca di un centrocampista di quantità: tra i giocatori seguiti c'è anche Roberto Gagliardini.



Già lo scorso anno la società granata aveva seguito il numero 5 nerazzurro ma la trattativa non era decollata: l'Inter ora potrebbe però utilizzare Gagliardini come contropartita per arrivare a Gleison Bremer e abbassare così il prezzo del cartellino del difensore brasiliano.