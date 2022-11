Roberto Gagliardini è un giocatore che da diverso tempo è seguito con grande attenzione dal Torino e ora il direttore tecnico Davide Vagnati è tornato a pensare al calciatore dell'Inter come possibile rinforzo per il centrocampo di Ivan Juric.



Gagliardini è in scadenza di contratto con l'Inter e, se non dovesse rinnovare il proprio contratto, il Torino potrebbe farsi avanti per cercare di acquistarlo a parametro zero.