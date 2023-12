Per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio il Torino avrebbe messo nel mirino un calciatore del Bologna: Kevin Bonifazi. Lo riporta Gianlucadimarzio.com che racconta come i primi contatti tra le parti siano già avvenuti.



Bonifazi, tra l'altro, è un ex granata, essendo uscito dalla Primavera del Torino e avendo poi disputato un paio di stagioni in prima squadra, anche se ha collezionato poche presenze. Poi l'attuale dt, Davide Vagnati, lo acquistò nella sua Spal per la cifra di 12 milioni di euro: una cifra molto importante per il club di Ferrara. Ora lo rivorrebbe al Torino.