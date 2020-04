Con Armando Izzo e Nicolas Nkoulou che potrebbero essere ceduti, il Torino è ora alla ricerca di nuovi difensori in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato d Tuttomercatoweb, tra i giocati seguiti con maggiore attenzione dalla società granata ci sarebbe anche Ardian Ismajli.



Classe 1996 il difensore albanese gioca in Croazia nell'Hajduk Spalato che, per cedere il proprio calciatore, chiederebbe 3 milioni di euro. Il Torino, però, al momento non sarebbe disposto ad andare oltre a un'offerta di 1,5 milioni di euro.