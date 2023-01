Alessio Cragno torna a essere un obiettivo di mercato del Torino. Il portiere era stato seguito già in passato dalla società granata ma con il Cagliari non fu mai trovato un accordo: tutto potrebbe cambiare la prossima estate.



Cragno in questa stagione non sta trovando spazio al Monza e a fine campionato farà ritorno in Sardegna, con l'accordo per il rinnovo del contratto di Vanja Milinkovic-Savic che è ancora distante, il Torino è tornato a pensare al portiere italiano.