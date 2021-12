C'è anche il nome di Mohamed Fares nel taccuino di Davide Vagnati dei possibili rinforzi per il Torino. E' il terzino algerino è una vecchia conoscenza del direttore tecnico, che lo aveva avuto anche alla Spal e lo vorrebbe avere come giocatore anche nella società granata.



Vagnati proverà a portare Fares al Torino attraverso uno scambio con il Genoa (l'attuale club del calciatore), in alternativa cercherà di portarlo sotto la Mole a fine stagione.